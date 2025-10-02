Путин рассказал, как можно будет использовать БПЛА после конфликта

Президент России Владимир Путин заявил, что БПЛА могут применяться во многих сферах жизни. Об этом российский лидер заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Беспилотные летательные аппараты могут же применяться везде: и в медицине, и при доставке продуктов питания, и при перевозе полезных грузов, и в боевых действиях, ну и везде», - заявил президент России.

Появляется необходимость развития и других систем, таких как: разведка, радиоэлектронная борьба и многие другие. Это меняет тактику ведения вооруженной борьбы, добавил Путин.

Он рассказал о том, что сейчас танки применяются для того, чтобы поддерживать пехоту с закрытых позиций, а во время Второй мировой войны они использовались для того, чтобы рассекать и прорывать оборону противника. Российский лидер также обратил внимание на то, что храбрость, мужество и героизм русского солдата не меняются.

«Русский - это тот, кто любит Россию и служит ей», - процитировал президент России Петра I.

Кроме этого, он заявил, что не ощущает себя Александром I. Различие заключается в том, что император объединил Европу силой, победив врага, который вторгся на нашу территорию, добавил президент.