Путин рассказал, как можно будет использовать БПЛА после конфликта

Российский лидер заявил, что БПЛА можно использовать и в медицине, и в доставке продуктов, и при перевозе полезных грузов, и в боевых действиях, и в целом везде.
Дарья Ситникова 2025-10-02 19:58:04
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что БПЛА могут применяться во многих сферах жизни. Об этом российский лидер заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Беспилотные летательные аппараты могут же применяться везде: и в медицине, и при доставке продуктов питания, и при перевозе полезных грузов, и в боевых действиях, ну и везде», - заявил президент России.

Появляется необходимость развития и других систем, таких как: разведка, радиоэлектронная борьба и многие другие. Это меняет тактику ведения вооруженной борьбы, добавил Путин.

Он рассказал о том, что сейчас танки применяются для того, чтобы поддерживать пехоту с закрытых позиций, а во время Второй мировой войны они использовались для того, чтобы рассекать и прорывать оборону противника. Российский лидер также обратил внимание на то, что храбрость, мужество и героизм русского солдата не меняются.

«Русский - это тот, кто любит Россию и служит ей», - процитировал президент России Петра I.

Кроме этого, он заявил, что не ощущает себя Александром I. Различие заключается в том, что император объединил Европу силой, победив врага, который вторгся на нашу территорию, добавил президент.

#Россия #Путин #Сочи #бпла #валдай #применение
