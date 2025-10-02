Путин объяснил, в чем разница между ним и Александром I

Президент России Владимир Путин заявил, что не ощущает себя Александром I. Об этом он сказал на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Александр I был императором, а я президент, избранный народом на определенный срок - это большая разница. Это во-первых»,- отметил глава государства.

Второе различие, по словам российского лидера, заключается в том, что Александр I объединил Европу силой, победив врага, который вторгся на нашу территорию.

С точки зрения того, куда двигался мир в то время, Путин назвал спорным вопросом. Он попросил историков давать оценки этому историческому периоду.

Ранее российский лидер, выступая с речью, заявил, что у мира был реальный шанс на позитивное развитие международных отношений, но западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти.