МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин объяснил, в чем разница между ним и Александром I

Первое различие, по словам российского лидера заключается в том, что Александр I был императором, а он президент, избранный народом на определенный срок.
Виктория Бокий 2025-10-02 19:23:16
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что не ощущает себя Александром I. Об этом он сказал на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. 

«Александр I был императором, а я президент, избранный народом на определенный срок - это большая разница. Это во-первых»,- отметил глава государства.

Второе различие, по словам российского лидера, заключается в том, что Александр I объединил Европу силой, победив врага, который вторгся на нашу территорию. 

С точки зрения того, куда двигался мир в то время, Путин назвал спорным вопросом. Он попросил историков давать оценки этому историческому периоду.

Ранее российский лидер, выступая с речью, заявил, что у мира был реальный шанс на позитивное развитие международных отношений, но западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти. 

#Сочи #история #Александр I #Владимир Путин #валдай
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 