В Словакии выразили готовность поддержать новый пакет санкций ЕС против РФ

Власти Словакии готовы поддержать новые антироссийские санкции при условии, что Евросоюз учтет ее требования. Такое заявление сделал глава МИД страны Юрай Бланар.

«Словакия, после того как наши предложения (в Евросоюзе. - Прим. ред.) учтут, и при поддержке других стран, готова занять позитивную позицию по пакету санкций», - сказал политик.

Бланар также подчеркнул, что позиция Братиславы касательно антироссийских санкций останется прежней. В то же время для Словакии главное - избежать негативного влияния от этих ограничений.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия намерены не препятствовать принятию 19-го пакета антироссийских санкций. И Будапешт, и Братислава смогли добиться от Европейской комиссии необходимых для себя уступок, сообщили министры иностранных дел этих государств.