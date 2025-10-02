Путин: западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти

У мира был реальный шанс на позитивное развитие международных отношений, но западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях пленарного заседания клуба «Валдай» в Сочи.

«Наша страна, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности, дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО», - сказал российский лидер.

Первый раз был в 1954 году, второй - в 2000-м, в ходе визита президента США Билла Клинтона в Москву. Однако каждый раз Россия получала отказ «с порога», напомнил Путин.

Он также заявил, что в нынешней ситуации в мире нужно быть готовым ко всему. Российский лидер добавил, что «ставки чрезвычайно высоки».

Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября.