ВС РФ сбили ночью над регионами России семь дронов ВСУ

Российские военнослужащие перехватили ночью над регионами РФ семь украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что над Республикой Крым сбили три беспилотника, два - в Брянской области. Еще по одному дрону уничтожили в небе над Липецкой и Ульяновской областями.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, в ночь на 19 октября над РФ силы ПВО сбили 45 киевских беспилотников.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.