МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Губернатор Севастополя объявил о снижении цен на топливо

Ограничение на отпуск топлива в объеме 30 литров продолжает сохраняться, чтобы избежать искусственного ажиотажа.
Дарья Ситникова 2025-10-02 17:30:04
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

На севастопольском заседании правительства города объявили о снижении цен на заправочных станциях «ТЭС». Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Со вчера на заправочных станциях "ТЭС" стабилизирована ситуация с обеспечением топливом», - сказал он.

Отмечается, что бензин марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 теперь будет дешевле на четыре рубля, а дизельное топливо - на три рубля. Стоимость других видов топлива также снизится на рубль.

На данный момент сохраняется ограничение на отпуск топлива в объеме 30 литров в бак или канистру, для того чтобы избежать искусственного ажиотажа. Поставки продолжаются, а сама ситуация находится на постоянном контроле.

«Мы продолжим работать над тем, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение города топливом», - заключил губернатор Севастополя.

До этого не удавалось выйти на плановый режим работы местных АЗС из-за ажиотажного спроса на автомобильное топливо, несмотря на то что бензин в Севастополь завозится в режиме нон-стоп. Для стабилизации ситуации власти приняли решение ввести ограничения на продажу топлива до 30 литров, чтобы накопить бензин на заправочных станциях.

#Севастополь #топливо #цены #бензин #снижение #Михаил Развожаев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 