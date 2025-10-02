Губернатор Севастополя объявил о снижении цен на топливо

На севастопольском заседании правительства города объявили о снижении цен на заправочных станциях «ТЭС». Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Со вчера на заправочных станциях "ТЭС" стабилизирована ситуация с обеспечением топливом», - сказал он.

Отмечается, что бензин марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 теперь будет дешевле на четыре рубля, а дизельное топливо - на три рубля. Стоимость других видов топлива также снизится на рубль.

На данный момент сохраняется ограничение на отпуск топлива в объеме 30 литров в бак или канистру, для того чтобы избежать искусственного ажиотажа. Поставки продолжаются, а сама ситуация находится на постоянном контроле.

«Мы продолжим работать над тем, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение города топливом», - заключил губернатор Севастополя.

До этого не удавалось выйти на плановый режим работы местных АЗС из-за ажиотажного спроса на автомобильное топливо, несмотря на то что бензин в Севастополь завозится в режиме нон-стоп. Для стабилизации ситуации власти приняли решение ввести ограничения на продажу топлива до 30 литров, чтобы накопить бензин на заправочных станциях.