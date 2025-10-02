МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мурашко: показатель излечения детей от онкологии превысил 83%

Глава Минздрава РФ назвал это число высоким показателем в мире.
Виктория Бокий 2025-10-02 18:04:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Показатель выздоровления детей от онкологических заболеваний в России превысил 83%. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на полях II Российского конгресса «Актуальные вопросы онкологии и хирургии в педиатрии».

«Если посмотреть, излечиваемость по онкологическим заболеваниям у детей перешагнула цифру в 83%. Это очень высокие показатели в мире», - сказал он.

Напомним, что конгресс «Актуальные вопросы онкологии и хирургии в педиатрии» проходит с 2 по 4 октября в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Минздрава России. Известно, что в мероприятии участвуют около 100 российских и зарубежных спикеров и 700 специалистов. За время проведения конгресса участники представят свои доклады и обсудят с коллегами новейшие методы в области детской онкологии, хирургии, анестезиологии, лучевой терапии, а также вопросы реабилитации.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщала, что российская вакцина против рака «Энтеромикс» готова к применению. Исследования доказали, что российский препарат безопасен и имеет высокую эффективность. Он уменьшает размеры опухолей и замедляет их рост.

