МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сенат США поставил «на паузу» рассмотрение санкций против России

В сенате подчеркнули, что подготовка к предстоящему в Будапеште саммиту стоит на первом месте.
Глеб Владовский 2025-10-21 07:55:11
© Фото: Li Rui, XinHua, Globallookpress

В США приостановили рассмотрение законопроекта о введении новых антироссийских санкций. Об этом сообщил сенатор Джон Тьюн.

«Этот законопроект является одним из инструментов в арсенале президента (Дональда Трампа. - Прим. ред.), который он может использовать против России, чтобы усадить ее за стол переговоров. Мы поставим это на паузу, по крайней мере сейчас», - уточнил он в беседе с журналистами.

Тьюн добавил, что обсуждение этого вопроса приостанавливается в связи с предстоящими в Будапеште переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В то же время он подчеркнул, что тема санкций разрабатывается совместно с Белым домом.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет избежать введения мер против России, поэтому выдвинул жесткие требования к Евросоюзу.

#в стране и мире #сша #Антироссийские санкции #сенат сша #приостановка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 