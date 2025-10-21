Сенат США поставил «на паузу» рассмотрение санкций против России

В США приостановили рассмотрение законопроекта о введении новых антироссийских санкций. Об этом сообщил сенатор Джон Тьюн.

«Этот законопроект является одним из инструментов в арсенале президента (Дональда Трампа. - Прим. ред.), который он может использовать против России, чтобы усадить ее за стол переговоров. Мы поставим это на паузу, по крайней мере сейчас», - уточнил он в беседе с журналистами.

Тьюн добавил, что обсуждение этого вопроса приостанавливается в связи с предстоящими в Будапеште переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В то же время он подчеркнул, что тема санкций разрабатывается совместно с Белым домом.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет избежать введения мер против России, поэтому выдвинул жесткие требования к Евросоюзу.