В ЕС изъявили желание поучаствовать в саммите РФ - США в Будапеште

Предполагается, что Евросоюз также будет стремиться к усилению финансирования Украины.
Глеб Владовский 2025-10-21 07:22:53
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Globallookpress

Лидеры стран Евросоюза планируют продвинуть свое участие в предстоящих переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые пройдут в Будапеште. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

«Некоторые лидеры ЕС будут лоббировать участие во встрече Трампа и Путина, а также обеспечение участия Зеленского в любых переговорах», - говорится в материале.

По словам собеседников издания, лидеры стран ЕС также продолжат реализовывать планы по увеличению финансирования Украины и введение антироссийских санкций. Кроме того, ожидается, что Зеленский обратится по видеосвязи в четверг, 23 октября, к лидерам стран ЕС с просьбой оказания помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия намерены не препятствовать принятию 19-го пакета антироссийских санкций. Будапешт и Братислава смогли добиться от Европейской комиссии необходимых для себя уступок.

