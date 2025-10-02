Психолог заявила, что деньги за хорошие оценки вредят детям

За хорошие оценки в школе и примерное поведение не стоит детям платить деньги, так как это может негативно повлиять на их внутреннюю мотивацию. Об этом в разговоре с aif.ru рассказала психолог Юлия Лосевская.

По словам специалиста, если родители выбирают такую стратегию, то их ребенок начинает учиться не ради знаний, а ради денег. Из-за этого в семье наступают так называемые торговые отношения.

«Платить за хорошее поведение и оценки - это рискованная стратегия, и она чаще всего оборачивается против родителей. Это подмена мотивации. Ребенок начинает учиться не ради знаний, а ради денег. Это торговые отношения», - отметила Лосевская.

Психолог объяснила, что ребенок привыкает к такой «мотивации», что впоследствии может привести к тому, что он начнет манипулировать своими родителями. Например, не будет наводить уборку в своей комнате, если ему за это не заплатят.

Собеседница издания добавила, что хорошее поведение и учеба - это зона ответственности ребенка. Детей нужно хвалить за усилия, а не за результат.

Ранее в разговоре со «Звездой» детский психолог Кира Макарова поделилась советами, как помочь ребенку полюбить учебу. Одним из условий является отсутствие критики ребенка, важно отделять его самого от его же поступка или заработанных отметок, а также не перекладывать на него свой негатив.