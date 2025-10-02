МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Макрон шлепнул по щеке премьера Албании после шутки о Трампе

Ситуация произошла из-за того, что Эди Рама попросил извиниться Макрона перед лидерами Азербайджана и Албании, поскольку тот не поздравил их с мирной сделкой, реализованной Трампом.
Дарья Ситникова 2025-10-02 15:55:00
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, www.imago-images.de, Global Look Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон шлепнул по щеке премьер-министра Албании Эди Раму после шутки об американском лидере Дональде Трампе. Об этом сообщает 360.ru, ссылаясь на Minval Politika.

Рама встал возле французского лидера и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он сказал, что Макрону следует извиниться перед лидерами Азербайджана и Албании из-за того, что тот не поздравил их с мирной сделкой, которую реализовал Трамп между двумя государствами.

В ответ на это глава Франции посмеялся и шлепнул Раму по лицу. Албанский глава кабмина никак не отреагировал на случившееся.

В августе Баку и Ереван подписали соглашение об урегулировании конфликта, трансляция шла из Белого дома. МИД Армении также опубликовал текст парафированного договора, который состоит из 17 пунктов. Позже во время интервью Трамп перепутал Армению с Албанией.

#Трамп #макрон #Ильхам Алиев #рама
