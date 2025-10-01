ФНС напомнила, что скоро истекает срок уплаты имущественных налогов

Сроки уплаты имущественных налогов за 2024 год истекают 1 декабря. Это надо учитывать собственникам земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств. С напоминанием выступила Федеральная налоговая служба Российской Федерации.

ФНС приступила к рассылке соответствующих уведомлений. Они приходят собственникам имущества через единый портал «Госуслуги» и по почте.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба России начала уведомлять граждан о необходимости оплатить налог по вкладам за 2024 год до 1 декабря 2025 года. При этом никаких деклараций подавать не надо. ФНС рассчитает сумму самостоятельно, полагаясь на поданные банками данные об уплате процентов.

До этого экономист Игорь Балынин объяснял, что предпенсионеры в РФ обладают рядом льгот, в том числе речь идет об освобождении от уплаты налога на имущество физических лиц. Налог на имущество, пояснил эксперт, подразумевает льготу не на единственный объект недвижимости в целом, а на один объект каждого типа - в том числе дом, гараж, хозяйственное сооружение.