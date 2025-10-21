В «Ленкоме» рассказали о состоянии Збруева после госпитализации

Народный артист РСФСР Александр Збруев полностью восстановился после недомогания и готов вернуться на сцену. Об этом в беседе с 360.ru сообщил президент театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Хочу сказать, что он в замечательной форме. Днями выпишется из больницы и будет готовиться для выхода на сцену», - сказал Варшавер.

По его словам, у Збруева было небольшое недомогание. Ранее супруга артиста сообщила, что актер был госпитализирован в плановом порядке.

Также Варшавер заявил, что Збруев готов снова играть в спектаклях «Ва-банк» и «Женитьба». Актеру 87 лет, он служит в «Ленкоме» с 1961 года.