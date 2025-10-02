МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дуров заявил, что приехал в Казахстан не для поиска жены

По словам предпринимателя, многие успешные люди приезжают в Казахстан, чтобы найти себе спутницу жизни.
Виктория Бокий 2025-10-02 15:09:12
© Фото: Пресс-служба Президента Республики Казахстан

Основатель Telegram и предприниматель Павел Дуров приехал в Казахстан, чтобы поговорить о развитии искусственного интеллекта, а не для поиска жены. Об этом он заявил в своем выступлении.

Однако, по словам предпринимателя, многие успешные люди из его знакомых приезжают в эту страну, чтобы найти себе спутницу жизни. Но у него другая цель визита.

«К сожалению, я здесь не для того, чтобы найти себе жену. Я здесь, чтобы поговорить об искусственном интеллекте», - сказал предприниматель.

Помимо выступления, Дуров уже успел встретиться с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Отмечается, что в ходе беседы были затронуты вопросы сотрудничества в сферах образования, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Также президент Казахстана дал оценку деятельности мессенджера, созданного Дуровым.

Напомним, что сегодня в столице Казахстана проходит международный форум Digital Bridge 2025, посвященный развитию информационных технологий и, в частности, искусственного интеллекта. Также, по словам организаторов мероприятия, особое внимание будет уделено робототехнике.

Ранее Павел Дуров рассказывал о своих трех принципах, которым его научил отец. Ими стали трудолюбие и самоотверженность в труде, умение правильно формулировать мысли и высокие моральные качества. Основатель известного мессенджера также поделился лучшим способом воспитания ребенка. По его словам, это собственный пример, а не слова.

#форум #искусственный интеллект #Казахстан #Касым-Жомарт Токаев #павел дуров
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 