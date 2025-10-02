Дуров заявил, что приехал в Казахстан не для поиска жены

Основатель Telegram и предприниматель Павел Дуров приехал в Казахстан, чтобы поговорить о развитии искусственного интеллекта, а не для поиска жены. Об этом он заявил в своем выступлении.

Однако, по словам предпринимателя, многие успешные люди из его знакомых приезжают в эту страну, чтобы найти себе спутницу жизни. Но у него другая цель визита.

«К сожалению, я здесь не для того, чтобы найти себе жену. Я здесь, чтобы поговорить об искусственном интеллекте», - сказал предприниматель.

Помимо выступления, Дуров уже успел встретиться с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Отмечается, что в ходе беседы были затронуты вопросы сотрудничества в сферах образования, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Также президент Казахстана дал оценку деятельности мессенджера, созданного Дуровым.

Напомним, что сегодня в столице Казахстана проходит международный форум Digital Bridge 2025, посвященный развитию информационных технологий и, в частности, искусственного интеллекта. Также, по словам организаторов мероприятия, особое внимание будет уделено робототехнике.

Ранее Павел Дуров рассказывал о своих трех принципах, которым его научил отец. Ими стали трудолюбие и самоотверженность в труде, умение правильно формулировать мысли и высокие моральные качества. Основатель известного мессенджера также поделился лучшим способом воспитания ребенка. По его словам, это собственный пример, а не слова.