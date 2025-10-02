МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кремль анонсировал участие Путина в работе G20

Ближайшее заседание G20 состоится в ЮАР с 21 по 22 ноября 2025 года.
Ян Брацкий 2025-10-02 14:15:29
© Фото: Evgeniy Paulin, Kremlin Pool, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент России Владимир Путин примет участие в работе «Группы двадцати» (G20). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что Москва всегда активно принимает участие во всех сегментах работы «двадцатки».

«Так или иначе он примет участие в G20. В любом случае участие российской стороны будет на должном уровне и максимально активным», - заверил Песков.

Ближайшее заседание G20 состоится в ЮАР с 21 по 22 ноября 2025 года. Ранее доверенное лицо России в «Группе двадцати» Светлана Лукаш анонсировала участие Путина в мероприятиях. Она отметила, что глава российского государства всегда уделяет большое внимание саммитам группы. В высших кругах уже началась подготовка к его визиту в Йоханнесбург, резюмировала Лукаш.

Одной из тем грядущего саммита станет социальная защита и обеспечение базовых прав человека, включая право на труд. Россия по этому показателю находится в лидерах «двадцатки». В нашей стране самая низкая безработица в G20, уточнила Лукаш. Вопросы создания качественных рабочих мест, борьба с безработицей - актуальные темы для всех стран, подчеркнула она.

#Россия #Путин #Саммит #G20 #Йоханнесбург
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 