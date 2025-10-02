Кремль анонсировал участие Путина в работе G20

Президент России Владимир Путин примет участие в работе «Группы двадцати» (G20). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что Москва всегда активно принимает участие во всех сегментах работы «двадцатки».

«Так или иначе он примет участие в G20. В любом случае участие российской стороны будет на должном уровне и максимально активным», - заверил Песков.

Ближайшее заседание G20 состоится в ЮАР с 21 по 22 ноября 2025 года. Ранее доверенное лицо России в «Группе двадцати» Светлана Лукаш анонсировала участие Путина в мероприятиях. Она отметила, что глава российского государства всегда уделяет большое внимание саммитам группы. В высших кругах уже началась подготовка к его визиту в Йоханнесбург, резюмировала Лукаш.

Одной из тем грядущего саммита станет социальная защита и обеспечение базовых прав человека, включая право на труд. Россия по этому показателю находится в лидерах «двадцатки». В нашей стране самая низкая безработица в G20, уточнила Лукаш. Вопросы создания качественных рабочих мест, борьба с безработицей - актуальные темы для всех стран, подчеркнула она.