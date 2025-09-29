Лукаш заявила, что в России самая низкая безработица среди стран G20

Безработица в Российской Федерации самая низкая среди всех стран «Большой двадцатки». Об этом рассказала в интервью РИА Новости доверенное лицо президента России (шерпа РФ) в G20 и председатель Межведомственной комиссии по обеспечению участия РФ в «Группе двадцати» Светлана Лукаш. Интервью она дала на полях Генассамблеи ООН.

Лукаш отметила, что вопросы создания качественных рабочих мест и борьбы с безработицей актуальны для многих стран, входящих в «Большую двадцатку».

«В России на самом деле наилучшая ситуация с безработицей из всех стран "двадцатки". У нас самая низкая безработица», - подчеркнула Лукаш.

Представитель президента РФ объяснила, что, хотя в России благоприятная ситуация в сфере рынка труда, она активно участвует в многостороннем диалоге по подобным вопросам.

«Прежде всего, с точки зрения понимания будущего рынков труда и обеспечения в новых условиях, таких, например, как платформенная экономика», - пояснила Лукаш.

По словам представителя РФ в G20, идет обсуждение того, каким образом обеспечить социальную защиту работников и как гарантировать базовые права в «деятельности, которую можно считать нестандартной занятостью».

Ранее Светлана Лукаш рассказала, что президент РФ Владимир Путин может принять участие в предстоящем саммите G20, который пройдет в ЮАР в ноябре этого года. По ее словам, глава страны уделяет большое внимание саммитам «Группы двадцати».