МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог увидел в борьбе с нелегалами в США признаки гражданской войны

По мнению политолога Рафаэля Ордуханяна, нападки на мигрантов могут свидетельствовать об общей радикализации американского общества.
Ян Брацкий 2025-10-02 13:47:26
© Фото: Charles Reed, ZUMAPRESS.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Борьба президента США Дональда Трампа с нелегальными эмигрантами - это зачистка электорального поля перед промежуточными выборами в конгресс в следующем году. Таким мнением со «Звездой» поделился политолог и американист Рафаэль Ордуханян.

«Каждый президент в США считал своей обязанностью борьбу с нелегальной эмиграцией. Как это делалось - другое дело. Барак Обама и Джо Байден не особо к этому стремились. Это была их электоральная база, это был электорат демократов. Сейчас Трамп зачищает эту площадку», - объяснил Ордуханян.

Действия Белого дома находят широкую поддержку в обществе, где вопросы нелегальной эмиграции давно вызывают самые бурные дискуссии.

«Американцы очень ревностно относятся к тем, кто живет без статуса. Это показатель радикализации общества внутри самих Штатов и усиления тенденций элементов гражданской войны. Это комплексный вопрос, затрагивающий политику и экономику. Это смещение в политическую повестку», - резюмировал политолог.

Ранее стало известно, что Министерство внутренней безопасности США опубликовало на официальной странице ведомства лозунг «Америка для американцев». Также там содержится призыв к изгнанию иностранцев-преступников из страны. В конце сентября в Чикаго прибыли силы Погранично-таможенной службы, начались массовые задержания нелегалов. Трамп пригрозил городским властям, что для наведения порядка на улицах может отправить в мегаполис силы Национальной гвардии.

#сша #Трамп #Белый дом #нелегалы #наш эксклюзив #Чикаго #эмиграция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 