Политолог увидел в борьбе с нелегалами в США признаки гражданской войны

Борьба президента США Дональда Трампа с нелегальными эмигрантами - это зачистка электорального поля перед промежуточными выборами в конгресс в следующем году. Таким мнением со «Звездой» поделился политолог и американист Рафаэль Ордуханян.

«Каждый президент в США считал своей обязанностью борьбу с нелегальной эмиграцией. Как это делалось - другое дело. Барак Обама и Джо Байден не особо к этому стремились. Это была их электоральная база, это был электорат демократов. Сейчас Трамп зачищает эту площадку», - объяснил Ордуханян.

Действия Белого дома находят широкую поддержку в обществе, где вопросы нелегальной эмиграции давно вызывают самые бурные дискуссии.

«Американцы очень ревностно относятся к тем, кто живет без статуса. Это показатель радикализации общества внутри самих Штатов и усиления тенденций элементов гражданской войны. Это комплексный вопрос, затрагивающий политику и экономику. Это смещение в политическую повестку», - резюмировал политолог.

Ранее стало известно, что Министерство внутренней безопасности США опубликовало на официальной странице ведомства лозунг «Америка для американцев». Также там содержится призыв к изгнанию иностранцев-преступников из страны. В конце сентября в Чикаго прибыли силы Погранично-таможенной службы, начались массовые задержания нелегалов. Трамп пригрозил городским властям, что для наведения порядка на улицах может отправить в мегаполис силы Национальной гвардии.