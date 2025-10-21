МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Автоэксперт назвал главную ошибку водителей при первом обледенении

Не все автолюбители успевают перестроиться на «зимний» стиль вождения.
Константин Денисов 2025-10-21 03:47:59
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT назвал главную ошибку водителей при первом обледенении. По его словам, многие продолжают на скользкой дороге совершать резкие маневры.

«Зима не любит резких движений, особенно когда первый лед появляется. Нужно категорически избегать резких движений, то есть резко не разгоняться, резко не тормозить, не поворачивать руль, избегать каких-то достаточно резких маневров, потому что лед этого не любит», - сказал Моржаретто.

Также он дал совет, как сберечь кондиционер зимой. По словам эксперта, его необходимо периодически включать в зимнее время. Во-первых, кондиционер помогает убрать влагу. Кроме того, если его не трогать долгое время, то весной он может не включиться.

Моржаретто напомнил, что чем ближе зима, тем больше автолюбителям стоит озаботиться наличием скребков и щеток.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов призвал ориентироваться на подачу отопления в сроках замены летней резины на летнюю.

#Погода #водители #Лед #зима #вождение
