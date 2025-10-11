МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Автоэксперт назвал подачу отопления ориентиром для смены резины на зимнюю

Если водитель поедет в теплую погоду на зимней шипованной резине, то машиной будет сложно управлять, особенно на скорости, из-за мягкости колес. В случае с летними колесами на промерзшей дороге авто будет дрифтить.
Дарина Криц 2025-10-11 01:59:12
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Дважды в год автомобилистам приходится решать вопрос, когда можно менять резину на транспортном средстве. В осенне-зимний период это нужно делать, когда установится среднесуточная температура в диапазоне 4-6 градусов и она должна продержаться не менее недели. Также есть ориентир в виде начала отопительного сезона. Об особенностях «переобувания» машины «Звезде» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

«Для тех, кто не знает, как поймать этот момент, все время говорим о том, что у коммунальщиков эта температура 6-8 градусов и среднесуточно она должна продержаться не меньше пяти дней. С учетом динамики снижения температуры, "переобуваться" надо через две-три недели после того, как начинаются отопительные сезоны или периодическое протапливание», - уточнил специалист.

Дмитрий Попов отметил, что не существует точного момента определения, когда надо ехать на шиномонтаж и менять резину.  Также он посоветовал обратить внимание и на состав смеси - где больше каучука, а где больше сажи.

«Точного дня, часа и момента, когда надо "переобуться", не существует, и всегда будет после или до этого вероятность, что вы окажетесь на летних колесах на промерзшей дороге и колеса будут промерзшие. Тогда вы будете дрифтить и скользить, и тормозные пути увеличатся. Или вы окажетесь на зимних, в том числе и шипованных, колесах на теплой дороге и в теплую погоду и тогда у вас будет автомобиль плохо управляться, особенно при движении на скорости колеса будут чрезмерно мягкие», - уточнил он.

Немногим ранее Дмитрий Попов рассказывал, как правильно подготовить машину к зимнему периоду. Нужно проверять уровень жидкости в бачке омывателя и заранее добавлять так называемую незамерзайку. Кроме того, разрешается обработать специальной силиконовой смазкой все резиновые стыки, чтобы они не заиндевели и двери не примерзли.

