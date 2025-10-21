МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Сальдо: Херсон стал «источником пушечного мяса» для войск Украины

Мужчин хватают посреди улицы и отвозят на «сборный пункт», а оттуда - в зону боевых действий.
Дарина Криц 2025-10-21 03:31:23
© Фото: Aziz Karimov, Keystone Press Agency, Globallookpress

В подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне местная власть своими действиями держит в страхе мужчин. Они боятся выходить на улицу из-за сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования).

Те похищают местных жителей и увозят в неизвестном направлении. О ситуации в этом населенном пункте написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, Херсон превратился в «источник пушечного мяса».

«В оккупированном киевским режимом Херсоне пропадают люди. ТЦКшники-людоловы прочесывают микрорайоны, что подальше от реки. На улицах Таврического, Шуменского, жилпоселка мужчин хватают на улицах и увозят в сторону Музыковки. Там, в так называемом "сборном пункте", что больше похож на концлагерь, людей отправляют в районы боевых действий», - сообщил он в Telegram-канале.

Родственники насильственно мобилизованных не могут получить о них информацию: пишут в социальных сетях, спрашивают в различных инстанциях и друг у друга. Однако им не отвечают, никаких списков нет, а количество пропавших увеличивается. Сообщения и письма от пропавших уже с линии боевого соприкосновения, добавил Сальдо, приходят позже, а вместе с ними и известия о смерти.

Ранее стало известно, что наиболее часто на Украине мобилизуют в ряды ВСУ жителей Днепропетровской области, а также Николаевской, Одесской и подконтрольных киевскому режиму территорий Запорожской и Херсонской областей. В целом это те регионы, которые находятся ближе к России и к зоне проведения боевых действий.

#ВСУ #херсон #мобилизация #Херсонская область #владимир сальдо #тцк
