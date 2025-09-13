МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Силовики раскрыли, откуда на Украине мобилизуют чаще всего

Чаще всего в плен к бойцам ВС РФ попадают солдаты ВСУ, живущие в Днепропетровской, Одесской и Николаевской, Херсонской областей.
Дарина Криц 2025-09-13 05:09:21
© Фото: Juan Moreno Keystone Press Agency Global Look Press

Украинцы, живущие в центральной части и на юге страны, чаще других становятся моблизованными. В целом это те регионы, которые находятся ближе к России и к зоне проведения боевых действий.

Речь идет о Днепропетровской области, а также о Николаевской, Одесской и подконтрольных киевскому режиму территориях Запорожской и Херсонской областей. Такую информацию озвучили ТАСС в силовых ведомствах РФ.

По словам собеседника агентства, о западных украинцах мало что известно. Говоря о происхождении или месте жительства пленных бойцов ВСУ, он отметил, что зачастую это жители Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей.

«Основной контингент - это, конечно, восточные области, которые ближе к России и дальше от прозападного украинского правительства. В основе всех, кто последние полтора-два года оказывается в ВСУ, это, конечно же, насильно мобилизованные граждане», - уточнил силовик.

Однако на Западной Украине не гнушаются отправлять на фронт священнослужителей. Так, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) похитили протоиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Николая Григу и насильственно мобилизовали, указала Черновицко-Буковинская епархия.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #силовики #мобилизация #Киевский режим
