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FPV-дроны уничтожили М113 ВСУ с экипажем и десантом у села Богатырь

Бронетранспортер американского производства пытался подвезти на позиции боевиков усиление.
2025-04-28 06:54:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты FPV-дронов группировки «Восток» уничтожили БТР М113 Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Вместе с машиной был ликвидирован личный состав ВСУ. Кадры объективного контроля распространило Минобороны России.

Бронетранспортер американского производства попал в поле зрения российских дроноводов в районе населенного пункта Богатырь. Экипаж пытался подвезти на позиции боевиков усиление.

В этот момент российские операторы беспилотников атаковали БТР. Когда экипаж М113 заметил опасность, он попытался уйти от удара и съехал с дороги в поле. Но это не помогло.

Несколькими точными ударами дронов машину остановили. А потом расчеты БПЛА методично добили броневик, экипаж и десант.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #БТР #бпла #M-113 #Южно-Донецкое направление #FPV-дроны
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