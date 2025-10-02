МВД напомнило, что детям понадобятся загранпаспорта для поездок в Белоруссию

С 20 января 2026 года детям младше 14 лет для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию понадобится заграничный паспорт. Об этом напомнили в Миграционной службе МВД России. Правило будет действовать независимо от того, выезжает ребенок с родителями или с сопровождающими его лицами.

«Дети, которые уже выехали по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться по нему в Российскую Федерацию», - добавили в ведомстве.

Что касается юных путешественников старше 14 лет и совершеннолетних граждан Российской Федерации, то для поездок в указанные страны они по-прежнему могут использовать внутренний российский паспорт. В МВД попросили родителей заранее побеспокоиться об оформлении необходимых для выезда документов.

Ранее о новом порядке выезда детей в ряд стран предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также напомнила, что российские консульства в вышеперечисленных странах прекращают оформление свидетельств взамен утерянных или испорченных бланков.