МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МВД напомнило, что детям понадобятся загранпаспорта для поездок в Белоруссию

Дети, которые уже выехали по свидетельству о рождении, смогут вернуться по нему в Российскую Федерацию.
Ян Брацкий 2025-10-02 12:57:25
© Фото: Arne Dedert, dpa, Global Look Press

С 20 января 2026 года детям младше 14 лет для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию понадобится заграничный паспорт. Об этом напомнили в Миграционной службе МВД России. Правило будет действовать независимо от того, выезжает ребенок с родителями или с сопровождающими его лицами.

«Дети, которые уже выехали по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться по нему в Российскую Федерацию», - добавили в ведомстве.

Что касается юных путешественников старше 14 лет и совершеннолетних граждан Российской Федерации, то для поездок в указанные страны они по-прежнему могут использовать внутренний российский паспорт. В МВД попросили родителей заранее побеспокоиться об оформлении необходимых для выезда документов.

Ранее о новом порядке выезда детей в ряд стран предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также напомнила, что российские консульства в вышеперечисленных странах прекращают оформление свидетельств взамен утерянных или испорченных бланков.

#в стране и мире #дети #граница #Захарова #МВД #МИД России #загранпаспорт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 