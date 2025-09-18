МИД предупредил об изменении порядка пересечения границы с детьми

С 20 января 2026 года детям младше 14 лет потребуется заграничный паспорт для путешествий в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Об этом их родителей предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«С 20 января 2026 года свидетельство о рождении исключается из числа документов, по которому граждане России в возрасте до 14 лет имеют право осуществлять выезд в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию», - сказала дипломат.

Возвращение в Россию по свидетельству о рождении останется возможным только для тех детей, которые воспользовались этим документом для выезда до указанной даты, уточнила Захарова.

Кроме того, российские консульства в Абхазии, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Южной Осетии больше не будут оформлять свидетельства взамен утерянных или испорченных.