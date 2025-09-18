МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД предупредил об изменении порядка пересечения границы с детьми

Вернуться в Россию по свидетельству смогут те дети, которые выехали по этому документу до 20 января 2026 года.
Ян Брацкий 2025-09-18 18:12:11
© Фото: Peter Steffen, dpa, Global Look Press

С 20 января 2026 года детям младше 14 лет потребуется заграничный паспорт для путешествий в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Об этом их родителей предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«С 20 января 2026 года свидетельство о рождении исключается из числа документов, по которому граждане России в возрасте до 14 лет имеют право осуществлять выезд в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию», - сказала дипломат.

Возвращение в Россию по свидетельству о рождении останется возможным только для тех детей, которые воспользовались этим документом для выезда до указанной даты, уточнила Захарова.

Кроме того, российские консульства в Абхазии, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Южной Осетии больше не будут оформлять свидетельства взамен утерянных или испорченных.

#дети #граница #Захарова #МИД России #загранпаспорт #свидетельство о рождении
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 