МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипажи штурмовой авиации разнесли украинский опорник в зоне СВО

Авиаудар наносился в интересах группировки «Восток» неуправляемыми авиационными ракетами.
2025-10-20 18:43:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о разрушении украинского опорного пункта в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали экипажи штурмовой авиации ВКС РФ на самолетах Су-25. 

Летчики подошли к цели на малых высотах. Они произвели пуски неуправляемых авиационных ракет парами самолетов. Уточняется, что удар наносился в интересах группировки войск «Восток». При этом удалось не только разрушить вражеские укрепления, но и уничтожить личный состав ВСУ. 

Когда экипажи вернулись с боевых вылетов, военнослужащие инженерно-технического состава выполнили все регламентные работы по обслуживанию Су-25. Они подготовили авиатехнику к повторным боевым вылетам. 

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 сжег украинскую бронетехнику в зоне спецоперации. Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Юг».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #Су-25 #спецоперация #штурмовая авиация #группировка восток
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 