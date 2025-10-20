Минобороны России сообщает о разрушении украинского опорного пункта в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали экипажи штурмовой авиации ВКС РФ на самолетах Су-25.

Летчики подошли к цели на малых высотах. Они произвели пуски неуправляемых авиационных ракет парами самолетов. Уточняется, что удар наносился в интересах группировки войск «Восток». При этом удалось не только разрушить вражеские укрепления, но и уничтожить личный состав ВСУ.

Когда экипажи вернулись с боевых вылетов, военнослужащие инженерно-технического состава выполнили все регламентные работы по обслуживанию Су-25. Они подготовили авиатехнику к повторным боевым вылетам.

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 сжег украинскую бронетехнику в зоне спецоперации. Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Юг».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.