Посмертную маску Высоцкого выставили на аукцион в Монако

Посмертную маску актера Владимира Высоцкого выставили на аукцион в Монако. Об этом стало известно после соответствующей публикации на сайте Hermitage Fine Art.

Специалисты оценили реликвию в 100-120 тысяч евро (примерно 9 405 000 - 11 286 000 рублей). Известно, что аукцион, на котором продадут маску Высоцкого, запланирован на 21 октября.

Отмечается, что коллекционный предмет поступил из поместья Марины Влади, последней жены знаменитого барда. Данная маска - первая из трех известных бронзовых копий, которые были отлиты по оригинальной гипсовой форме после смерти великого актера.

Судя по опубликованным фото, с внутренней стороны маски нанесены инициалы вдовы Владимира Высоцкого и год создания. В публикации указано, что оригинальную гипсовую форму, по которой чуть позже был отлит выставленный на аукцион предмет, выполнил советский скульптор Юрий Васильев, который также создал слепок левой руки поэта.