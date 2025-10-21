МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Стали известны предварительные минимальные баллы для поступления в ВУЗы Минобрнауки

Они не превышают отметки в 50 баллов.
Тимур Юсупов 2025-10-21 22:51:06
© Фото: ТРК «Звезда»

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации озвучило предварительные минимальные баллы для поступления в подведомственные ему высшие учебные заведения в следующем году. Как следует из опубликованного документа, абитуриентам потребуется набрать не более 50 баллов.

Так, распределение проходных баллов по различным предметам выглядит следующим образом:
русский язык - 40

  • профильная математика - 40
  • история - 40
  • иностранный язык - 40
  • литература - 40
  • биология - 40
  • география - 40
  • химия -40
  • физика - 41
  • обществознание -45
  • информатика - 46

Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя министра науки и высшего образования Россиийской Федерации Дмитрия Афанасьева.

Ранее сообщалось, что средний балл ЕГЭ по русскому языку и обществознанию в России продолжает снижаться. В Рособрнадзоре связали этот факт с усложнением заданий.

#в стране и мире #образование #ЕГЭ #Вузы #Минобрнауки РФ #поступление в вузы
