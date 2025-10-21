Стали известны предварительные минимальные баллы для поступления в ВУЗы Минобрнауки

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации озвучило предварительные минимальные баллы для поступления в подведомственные ему высшие учебные заведения в следующем году. Как следует из опубликованного документа, абитуриентам потребуется набрать не более 50 баллов.
Так, распределение проходных баллов по различным предметам выглядит следующим образом:
русский язык - 40
Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя министра науки и высшего образования Россиийской Федерации Дмитрия Афанасьева.
Ранее сообщалось, что средний балл ЕГЭ по русскому языку и обществознанию в России продолжает снижаться. В Рособрнадзоре связали этот факт с усложнением заданий.
