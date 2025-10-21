МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«От взрыва полы затряслись»: очевидица рассказала о налете дронов на Батайск

ВСУ атаковали Ростовскую область.
Константин Денисов Валерия Кваше 2025-10-21 02:24:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Очевидица налета беспилотников ВСУ на Батайск Ростовской области Инна Тарасова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала подробности ночной атаки противника.

«Два взрыва были - сработали сигнализации машин. Минут через пять последовал третий взрыв, но пока информации никакой не было. От него у меня полы затряслись в квартире. А мы живем не в этом районе, а с другой стороны Батайска. Вроде сказали, что куда-то в другое место прилетел», - рассказала женщина.

Она призналась, что испытала страх, поскольку находилась в квартире, из которой было некуда деваться. По ее словам, на улице было бы проще, поскольку можно убежать в укрытие. Жительница добавила, что пожарные приехали далеко не сразу.

Напомним, ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке украинских дронов. Два были сбиты над Батайском, еще два - в Ростове-на-Дону. Пострадали два человека - мужчина и несовершеннолетний. В Батайске также оказалась частично разрушена стена высотного жилого дома.

#беспилотники #Ростовская область #наш эксклюзив #батайск
