«От взрыва полы затряслись»: очевидица рассказала о налете дронов на Батайск

Очевидица налета беспилотников ВСУ на Батайск Ростовской области Инна Тарасова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала подробности ночной атаки противника.

«Два взрыва были - сработали сигнализации машин. Минут через пять последовал третий взрыв, но пока информации никакой не было. От него у меня полы затряслись в квартире. А мы живем не в этом районе, а с другой стороны Батайска. Вроде сказали, что куда-то в другое место прилетел», - рассказала женщина.

Она призналась, что испытала страх, поскольку находилась в квартире, из которой было некуда деваться. По ее словам, на улице было бы проще, поскольку можно убежать в укрытие. Жительница добавила, что пожарные приехали далеко не сразу.

Напомним, ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке украинских дронов. Два были сбиты над Батайском, еще два - в Ростове-на-Дону. Пострадали два человека - мужчина и несовершеннолетний. В Батайске также оказалась частично разрушена стена высотного жилого дома.