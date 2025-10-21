МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Высотный жилой дом частично разрушен при атаке БПЛА в Ростовской области

Жители были оперативно эвакуированы с места происшествия.
Константин Денисов 2025-10-21 01:18:27
© Фото: ТРК «Звезда»

Стена высотного жилого дома оказалась частично разрушена в результате налета беспилотников ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах», - написал глава региона.

По его информации, никто из жильцов не пострадал. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно эвакуировали из дома 20 человек.

Силами ПВО над городом был сбит еще один дрон. Его обломки упали во дворах жилых домов и повредили фасады, но пострадавших нет. Повреждения получили восемь автомобилей и пять торговых помещений.

Два беспилотника были сбиты над Ростовом-на-Дону. В результате ранения получили мужчина и несовершеннолетний. Им уже оказывается необходимая медицинская помощь.

В Мясниковском районе Ростовской области без электричества остался хутор Недвиговка. Аварийные службы уже занимаются устранением последствий атаки вражеских беспилотников.

В ночь на 20 октября силы ПВО ВС РФ сбили над регионами России семь дронов ВСУ.

