МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Раде поймали Зеленского на пустых обещаниях о ракетах

В прошлом году украинский лидер анонсировал производство трех тысяч крылатых ракет, их так и не выпустили.
Дима Иванов 2025-10-21 20:51:29
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpress

Поручение главы киевского режима Владимира Зеленского по изготовлению трех тысяч крылатых ракет в 2025 году осталось невыполненным, обратил внимание секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Костенко.

В ноябре 2024 года Зеленский заявлял о намерении страны к производству трех тысяч крылатых ракет и ракет-дронов в предстоящем году.

В эфире радио NV Костенко отметил, что еще тогда выражал сомнения в реалистичности замысла, поскольку объявлять о планах проще, чем их воплощать. Трех тысяч ракет у Киева нет и не предвидится, их количество значительно меньше, подчеркнул парламентарий.

По его мнению, следует установить точное число произведенных единиц и обратиться к президенту с вопросом о причинах провала. Депутат добавил, что цель изначально выглядела неосуществимой.

В августе Зеленский информировал, что серийный выпуск дальнобойной ракеты «Фламинго» с радиусом поражения до трех тысяч километров стартует в начале 2025 года. Издание Wall Street Journal указывало, что Украина испытывает дефицит средств для выпуска адекватного объема таких ракет, поэтому «Фламинго» не способно повлиять на развитие конфликта.

Ранее Владимир Зеленский съездил в США, чтобы попросить дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk. Трамп отказал ему в поставках.

#в стране и мире #Украина #Владимир Зеленский #Tomahawk #фламинго
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 