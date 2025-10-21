Поручение главы киевского режима Владимира Зеленского по изготовлению трех тысяч крылатых ракет в 2025 году осталось невыполненным, обратил внимание секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Костенко.

В ноябре 2024 года Зеленский заявлял о намерении страны к производству трех тысяч крылатых ракет и ракет-дронов в предстоящем году.

В эфире радио NV Костенко отметил, что еще тогда выражал сомнения в реалистичности замысла, поскольку объявлять о планах проще, чем их воплощать. Трех тысяч ракет у Киева нет и не предвидится, их количество значительно меньше, подчеркнул парламентарий.

По его мнению, следует установить точное число произведенных единиц и обратиться к президенту с вопросом о причинах провала. Депутат добавил, что цель изначально выглядела неосуществимой.

В августе Зеленский информировал, что серийный выпуск дальнобойной ракеты «Фламинго» с радиусом поражения до трех тысяч километров стартует в начале 2025 года. Издание Wall Street Journal указывало, что Украина испытывает дефицит средств для выпуска адекватного объема таких ракет, поэтому «Фламинго» не способно повлиять на развитие конфликта.

Ранее Владимир Зеленский съездил в США, чтобы попросить дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk. Трамп отказал ему в поставках.