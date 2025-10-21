МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Bloomberg: Украина и Европа готовят план прекращения конфликта с Россией

Позже предложение собираются представить Соединенным Штатам.
Тимур Юсупов 2025-10-21 20:26:34
© Фото: Zhao Dingzhe, XinHua, Global Look Press

Украина, совместно с несколькими европейскими государствами, разрабатывает проект  завершения конфликта с Россией по нынешней линии соприкосновения. Об этом пишет издание Bloomberg, уточнив, что в предложении планируется обозначить 12 основных пунктов соглашения.

По информации источников, основными положениями договора являются:

  • остановка боевых действий по текущей линии фронта
  • полное прекращение огня и обмен пленными
  • постепенное снятие антироссийских санкций
  • гарантии безопасности для Украины
  • выделение Киеву средств на устранение ущерба от боевых действий
  • возможность вступления Украины в ЕС
  • возврат России замороженных активов, но только после «внесения достаточного вклада в восстановление Украины»

Как говорится в публикации, пока что план находится на стадии доработки, так что обозначенные в нем пункты могут подвергнуться корректировке или изменениям. Более того, сначала проект должны одобрить в Вашингтоне - планируется, что американская сторона под личным председательством Трампа будет контролировать совет по реализации соглашений.

Однако стоит отметить, что глава российского МИД Сергей Лавров в своем сегодняшнем выступлении обозначил крайне важное обстоятельство, которое необходимо учитывать при любых разговорах о завершении украинского конфликта. По словам министра иностранных дел, немедленное прекращение огня на Украине не позволит устранить первопричины конфликта. 

#в стране и мире #Украина #Европа #СВО #завершение конфликта
