Bloomberg: Украина и Европа готовят план прекращения конфликта с Россией

Украина, совместно с несколькими европейскими государствами, разрабатывает проект завершения конфликта с Россией по нынешней линии соприкосновения. Об этом пишет издание Bloomberg, уточнив, что в предложении планируется обозначить 12 основных пунктов соглашения.

По информации источников, основными положениями договора являются:

остановка боевых действий по текущей линии фронта

полное прекращение огня и обмен пленными

постепенное снятие антироссийских санкций

гарантии безопасности для Украины

выделение Киеву средств на устранение ущерба от боевых действий

возможность вступления Украины в ЕС

возврат России замороженных активов, но только после «внесения достаточного вклада в восстановление Украины»

Как говорится в публикации, пока что план находится на стадии доработки, так что обозначенные в нем пункты могут подвергнуться корректировке или изменениям. Более того, сначала проект должны одобрить в Вашингтоне - планируется, что американская сторона под личным председательством Трампа будет контролировать совет по реализации соглашений.

Однако стоит отметить, что глава российского МИД Сергей Лавров в своем сегодняшнем выступлении обозначил крайне важное обстоятельство, которое необходимо учитывать при любых разговорах о завершении украинского конфликта. По словам министра иностранных дел, немедленное прекращение огня на Украине не позволит устранить первопричины конфликта.