Немедленное прекращение огня на Украине не позволит устранить первопричин конфликта. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сейчас стало звучать из Вашингтона, что надо немедленно остановиться... Если просто остановиться, это означает забыть про первопричины этого конфликта», - подчеркнул дипломат.

Кроме того, он добавил, что риторика лидеров стран Запада изменилась на призывы к немедленному прекращению огня. Таким образом, как отметил Лавров, они показывают, что оно им нужно для бесперебойных поставок вооружений киевскому режиму. А это значит, что большая часть Украины останется под контролем нацистов.

«То есть, как говорится, шапка сгорела, стало сразу понятно, зачем это перемирие нужно», - добавил дипломат.

Ранее портал AgoraVox сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон, продвигая идею формирования европейской армии, стремится помешать договоренностям между Россией и США по украинскому вопросу.