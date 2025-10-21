МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров: у призывающей к перемирию на Украине Европы «сгорела шапка»

Европейские лидеры перешли от угроз России «стратегическим поражением» к мольбам о мире.
Тимур Юсупов 2025-10-21 19:29:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел Российской Федерации охарактеризовал позицию стран Запада по Украине, как «сгоревшую шапку», имея в виду популярную народную пословицу про вора. Как заявил на пресс-конференции глава российского МИД, Европа стала призывать к немедленному прекращению огня на Украине из-за того, что их прежняя риторика о «стратегическом поражении России» наглядно продемонстрировала свою полную несостоятельность.

«Сейчас, после того, как перестали упоминать необходимость нанести России "стратегическое поражение", стали призывать к немедленному прекращению огня. Причем это прекращение огня должно быть без каких-либо предварительных условий, в том числе, имея в виду, что никто не сможет ограничивать поставки вооружений киевскому режиму. То есть, как говорится, шапка сгорела, стало сразу понятно, зачем это перемирие нужно», - иронично отметил Лавров.

По словам российского министра, так называемое «перемирие» нужно Западу лишь для того, чтобы продолжить спонсировать Украину, тем самым поощряя киевский режим, который не гнушается террористических атак по гражданской структуре России.

К сторонникам террористических методов воздействия Лавров , помимо Украины, также причислил и Польшу. Дело в том, что глава польского МИД Радослав Сикорский выступил с неприкрытыми угрозами в адрес российского лидера, заявив, что Варшава не может гарантировать безопасность самолету Владимира Путина, который в скором времени отправится в Будапешт на встречу с Дональдом Трампом.

#Украина #Сергей Лавров #Европа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 