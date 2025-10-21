Министр иностранных дел Российской Федерации охарактеризовал позицию стран Запада по Украине, как «сгоревшую шапку», имея в виду популярную народную пословицу про вора. Как заявил на пресс-конференции глава российского МИД, Европа стала призывать к немедленному прекращению огня на Украине из-за того, что их прежняя риторика о «стратегическом поражении России» наглядно продемонстрировала свою полную несостоятельность.

«Сейчас, после того, как перестали упоминать необходимость нанести России "стратегическое поражение", стали призывать к немедленному прекращению огня. Причем это прекращение огня должно быть без каких-либо предварительных условий, в том числе, имея в виду, что никто не сможет ограничивать поставки вооружений киевскому режиму. То есть, как говорится, шапка сгорела, стало сразу понятно, зачем это перемирие нужно», - иронично отметил Лавров.

По словам российского министра, так называемое «перемирие» нужно Западу лишь для того, чтобы продолжить спонсировать Украину, тем самым поощряя киевский режим, который не гнушается террористических атак по гражданской структуре России.

К сторонникам террористических методов воздействия Лавров , помимо Украины, также причислил и Польшу. Дело в том, что глава польского МИД Радослав Сикорский выступил с неприкрытыми угрозами в адрес российского лидера, заявив, что Варшава не может гарантировать безопасность самолету Владимира Путина, который в скором времени отправится в Будапешт на встречу с Дональдом Трампом.