Пропавшую в горах туристку из Челябинска нашли с обморожением ног

У найденной в горах Башкирии туристки из Челябинска диагностировано обморожение ног. Как сообщили в ГУ МЧС России по Башкирии, женщину не могли найти четверо суток.

По имеющейся информации, 43-летняя Полина Захарова пропала 18 октября в ходе восхождения на гору Большой Ирмель. Туристка принимала участие в конкурсе по покорению Уральских гор, однако решила отделиться от группы и сбилась с маршрута.

Поисками женщины занимались сотрудники экстренных служб, волонтеры и кинологи. К операции привлекалось 104 человека, 20 единиц техники, а также вертолет Ка-32.

Как сообщается, альпинистка сама услышала звуки квадроцикла спасателей и вышла навстречу поисковикам. Сейчас туристка госпитализирована в лечебное учреждение города Юрюзань с обморожением нижних конечностей и переутомлением.

Это уже не первый случай пропажи альпинистов на популярных туристических маршрутах России. Так, после недавнего исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге было принято решение изменить маршрут для обеспечения безопасности будущих хайкеров.