Расчет миномета «Василек» уничтожил до 10 боевиков ВСУ в Запорожье

Расчет кочующего автоматического миномета «Василек» уничтожил до 10 украинских боевиков в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что военнослужащие группировки войск «Днепр» поразили позиции пехоты противника севернее поселка Работино. Координаты целей передали расчеты разведывательных БПЛА.

«Наши глаза же видят, следят круглые сутки. Только видят какое-то движение - команда "К бою". Погнали», - рассказал старший наводчик миномета с позывным Боцман.

Для более оперативной работы орудие устанавливается на колесную базу. Машина выезжает на выгодную позицию, военнослужащие открывают огонь, после чего быстро сворачиваются и уезжают. Такая тактика позволяет избежать контрбатарейной борьбы, сохранить орудие, а также жизни и здоровье солдат, отметили в оборонном ведомстве.

Благодаря автомату заряжания «Василек» способен произвести четыре выстрела за три секунды. Это делает его единственным в мире минометом, способным не только вести стрельбу прямой наводкой, но и обладать высокой скорострельностью.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения в Сумской области украинской реактивной системы залпового огня MLRS, произведенной в США.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.