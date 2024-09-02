МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет миномета «Василек» уничтожил до 10 боевиков ВСУ в Запорожье

Для большей мобильности орудие устанавливается на колесную базу.
2024-09-02 07:03:00
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Расчет кочующего автоматического миномета «Василек» уничтожил до 10 украинских боевиков в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что военнослужащие группировки войск «Днепр» поразили позиции пехоты противника севернее поселка Работино. Координаты целей передали расчеты разведывательных БПЛА.

«Наши глаза же видят, следят круглые сутки. Только видят какое-то движение - команда "К бою". Погнали», - рассказал старший наводчик миномета с позывным Боцман.

Для более оперативной работы орудие устанавливается на колесную базу. Машина выезжает на выгодную позицию, военнослужащие открывают огонь, после чего быстро сворачиваются и уезжают. Такая тактика позволяет избежать контрбатарейной борьбы, сохранить орудие, а также жизни и здоровье солдат, отметили в оборонном ведомстве.

Благодаря автомату заряжания «Василек» способен произвести четыре выстрела за три секунды. Это делает его единственным в мире минометом, способным не только вести стрельбу прямой наводкой, но и обладать высокой скорострельностью.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения в Сумской области украинской реактивной системы залпового огня MLRS, произведенной в США.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #боевики всу #группировка войск «Днепр» #миномет василек
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 