Пентагон заключил сделку о покупке инфракрасных систем наблюдения на 233 млн

Пентагон выделил 233 миллиона долларов на закупку инфракрасных систем наблюдения нового поколения у американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Согласно официальному заявлению пресс-службы компании, устройства пойдут на нужды ВМС США и Нацгвардии ВВС.

Уточняется, что поставляемым устройством является система IRST21 Block II, которая предназначена для пассивного обнаружения тепловых следов воздушных целей. Прибор представляет из себя инфракрасный сенсор, схожий по принципу работы с камерой-тепловизором, однако предназначенный для больших дистанций. В основе технологии лежит длинноволновое инфракрасное излучение, а отсутствие каких-либо исходящих от прибора сигналов позволяет пилотам оставаться незамеченными даже во время сопровождения цели.

Новейшие системы планируют установить на самолёты моделей F/A-18E/F Super Hornet, F-15 и F-16.