ВМС США получат новый истребитель F/A-XX для противостояния с Китаем

Новые F/A-XX для нужд американских ВМС заменят те палубные истребители, которые эксплуатируются с 1990-х годов.
Дарина Криц 2025-10-08 05:44:18
© Фото: defense.gov

В Пентагоне утвердили список подрядчиков, которые будут разрабатывать и строить новые истребители для американских военно-морских сил. Как пишет агентство Reuters, многомиллиардный проект по созданию истребителя шестого поколения призван сыграть ключевую роль в борьбе с Китаем.

За будущий заказ поборются корпорации The Boeing Company и Northrop Grumman Corporation. На разработку Конгресс США выделил 750 миллионов долларов и дополнительные 1,4 миллиарда долларов в 2026 финансовом году.

«Компании Boeing Co (BA.N) и Northrop Grumman Corp (NOC.N) конкурируют за право производства самолета, получившего обозначение F/A-XX. Новый палубный самолет заменит F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, которые эксплуатируются с 1990-х годов», - сообщило агентство со ссылкой на трех источников.

Ожидается, что первые серийно произведенные F/A-XX появятся не ранее 30-х годов этого века, при этом засекречены данные об их количестве, стоимости и точных сроках реализации госзаказа.

Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале строительства новой атомной подводной лодки четвертого поколения класса Virginia, этим займутся уже в декабре.

