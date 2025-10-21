Политолог объяснил, почему США не станут вводить войска в сектор Газа

Президент США Дональд Трамп признан самым произраильским главой Белого дома, ввод американских войск в Палестину будет воспринят крайне негативно. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Я думаю, что все-таки вводить войска американцы не будут, потому что все-таки Америку арабский мир и именно Палестина воспринимает крайне враждебно, потому что на самом деле здесь США хоть и хотят быть модератором переговорного процесса, но они не могут им быть. По одной лишь простой причине. Модератор всегда находится над схваткой и занимает нейтральную сторону. А здесь США все равно занимают произраильскую позицию», рассказал специалист.

По его словам, главным союзником для Трампа, для США, не только на Ближнем Востоке, но и в мире является Израиль.

«Я думаю, что ввод американских войск будет крайне негативно воспринят. И о каком-то там мирном регулировании вообще трудно будет говорить», - считает специалист.

Ранее Дональд Трамп заявил о готовности союзников США ввести войска в сектор Газа. Американский лидер все еще надеется на мирное урегулирование конфликта.