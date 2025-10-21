МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин назвал работу Михалкова примером преданного служения кинематографу

В телеграмме по случаю 80-летия Михалкова президент назвал кинорежиссера талантливым, энергичным и безгранично увлеченным человеком.
Дима Иванов 2025-10-21 16:43:11
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Президент Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями известному российскому кинорежиссеру Никите Михалкову по случаю его 80-летия. Глава государства отметил, что его творческая и общественная работа служат образцом верности призванию, стране и народу.

В поздравлении Путин выразил режиссеру теплые пожелания и подчеркнул, что Михалкова справедливо признают выдающимся представителем российской и мировой культуры. Глава государства назвал юбиляра человеком одаренным, полным сил и страсти к делу.

Президент отметил вклад мастера в кинематограф, его нестандартный подход к развитию отрасли, а также разностороннюю деятельность в сфере просвещения и образования как яркий пример самоотдачи. Путин пожелал Михалкову и его семье крепкого здоровья и новых достижений.

Ранее Владимир Путин вспомнил, как на одном из торжественных приемов по случаю празднования дня рождения режиссера Никиты Михалкова кто-то из друзей кинематографиста случайно облил президента красным вином.

#в стране и мире #Владимир Путин #Никита Михалков #российское кино #режиссеры #Юбилеи
