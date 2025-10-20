Путин вспомнил курьезную историю об облившем его вином друге Михалкова

Владимир Путин вспомнил курьезную историю, как на одном из торжественных приемов по случаю празднования дня рождения режиссера Никиты Михалкова, кто-то из друзей деятеля искусств случайно облил президента красным вином. О досадном происшествии российский лидер рассказал в рамках поздравительного фильма телеканала «Россия-1», приуроченного к 80-летию легендарного творца.

«Меня как-то один из его друзей облил красным вином. Очень извинялся, сказал, что вообще бросит алкоголь. Но, насколько мне известно, он свое слово не сдержал и продолжает употреблять. В рамках разумного», - с улыбкой вспомнил Владимир Владимирович.

Президент поделился, что они с Михалковым являются давними и очень хорошими друзьями. По словам Путина, между ними даже существует некая особая химия. Российский лидер также отметил, что иногда даже находит время, чтобы посмотреть авторские передачи Никиты Сергеевича. Он считает, что в них Михалков поднимает очень важные темы, которые находят отклик в сердцах миллионов россиян.