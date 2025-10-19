МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Армия России освободила Полтавку в Запорожской области и Чунишино в ДНР

Также наши военнослужащие нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, которые обеспечивали действия ВСУ.
2025-10-19 12:06:31
© Фото: Минобороны России

Армия России освободила два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и в Запорожской области. Об этом говорится в новой сводке Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции.

Как уточняется, бойцы группировки войск «Центр» своими активными наступательными действиями взяли под контроль Чунишино в ДНР, а военнослужащие «Востока» - Полтавку в Запорожской области.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, которые обеспечивали действия ВСУ. Также российские войска атаковали пункты временной дислокации украинских боевиков в 143 районах.

Накануне российское оборонное ведомство сообщило об освобождении Плещеевки в ДНР. Это удалось сделать подразделениям Южной группировки войск.

Материал подготовили Анна Горбатова и Николай Баранов.

#ВС РФ #ДНР #спецоперация #запорожская область #СВО
