Рябков ответил на слухи о «переносе» встречи Лаврова и Рубио

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал «Звезде» информацию о якобы переносе встречи Лаврова и Рубио.

«Как можно отложить то, что не согласовано?» - ответил он на вопрос журналиста.

Рябков также отметил, что СМИ будет предоставлена информация по мере ее поступления.

«Погоня за сенсационными заголовками и поиски каких-то поводов для того, чтобы продать несуществующую новость - этим занимаются многие СМИ, прежде всего на Западе. Все в работе, в домашней работе», - добавил он.

Ранее стало известно, что конкретные детали предстоящих переговоров России и США на встрече на высоком уровне обсудят глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. По словам пресс-секретаря российского президента, подготовка к новым переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа только началась.