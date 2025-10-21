В Москве убили кинооператора и режиссера Сергея Политика. Об этом сообщила «Звезде» помощник руководителя ГСУ СКР по г. Москве Регина Ильясова.

«Потерпевший был госпитализирован в одну из городских больниц, где скончался от полученных повреждений. Следователями столичного Следственного комитета установлена личность злоумышленника», - подчеркнула она.

Уточняется, что нападавшим был иностранный гражданин 1992 года. Сергею Политику на момент смерти было 56 лет.

Напомним, режиссер работал над такими сериалами, как «Закрытая школа», «Домовой», «Контракт на счастье» и «Вспоминая тебя».