ВС РФ поразили объекты энергетики Украины, обеспечивающие действия ВСУ

Также досталось транспортной инфраструктуре врага, местам хранения ударных беспилотников и пунктам временной дислокации вооруженных формирований неприятеля.
2025-10-21 12:17:54
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, по данным Минобороны, обеспечивали действия украинских вооруженных сил. Об этом говорится в ежедневной сводке ведомства о ходе специальной военной операции по состоянию на 21 октября 2025 года.

По информации министерства, были привлечены силы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. В результате поражены объекты, связанные с работой энергетических и транспортных систем, пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников, а также места хранения ударных дронов.

Кроме того, как отмечается в сообщении оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны сбили одну управляемую авиационную бомбу и 137 беспилотников самолетного типа.

Накануне Минобороны сообщило об установлении российской стороной контроля над Ленино в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, населенный пункт заняли п одразделения группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВСУ #Энергетика #СВО
