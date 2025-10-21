Российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, по данным Минобороны, обеспечивали действия украинских вооруженных сил. Об этом говорится в ежедневной сводке ведомства о ходе специальной военной операции по состоянию на 21 октября 2025 года.

По информации министерства, были привлечены силы оперативно-тактической авиации, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. В результате поражены объекты, связанные с работой энергетических и транспортных систем, пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников, а также места хранения ударных дронов.

Кроме того, как отмечается в сообщении оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны сбили одну управляемую авиационную бомбу и 137 беспилотников самолетного типа.

Накануне Минобороны сообщило об установлении российской стороной контроля над Ленино в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, населенный пункт заняли п одразделения группировки войск «Центр».

