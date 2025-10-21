МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы группировки «Запад» сбили дрон ВСУ благодаря хитрости с гаражом

Как сообщил в своем сюжете корреспондент Михаил Аброськин, украинские операторы приняли муляж за стоящую в укрытии технику и попытались атаковать ложную цель, но в этот момент беспилотник был сбит точным выстрелом с земли.
Михаил Аброськин 2025-10-21 13:18:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие использовали ложную цель, чтобы привлечь беспилотник ВСУ, рассказал корреспондент Михаил Аброськин. На одном из участков боевых действий бойцы группировки войск «Запад» применили нестандартную тактику - имитацию гаража и тепловой «печи», чтобы выманить дрон противника.

Артиллерийские расчеты 275-го самоходного артиллерийского полка Кантемировской дивизии продолжают выполнять задачи. Расчеты РСЗО «Град» наносят удары по укреплениям и пунктам управления беспилотниками, от которых, по словам бойцов, напрямую зависит активность дронов противника.

«Когда приходят координаты, мы быстро отрабатываем. После ударов заметно, что их коптеры летают реже. Это чувствуется», - рассказал командир расчета с позывным Созон.

Как отметил Аброськин, погода была на стороне артиллеристов - низкое серое небо и туман с утра мешали разведывательным дронам противника засечь позиции российских орудий. Дроны ВСУ, включая крупные коптеры и FPV-камикадзе, остаются одной из главных угроз для артиллерийских подразделений. Однако, по словам бойцов, их активность снижается.

«Вот такая "птица" прилетела. Зашла с запада, хотела сбросить мины. Повелись на муляж, а мы успели снять ее с неба», - пояснила военнослужащий с позывным Рыжий.

Тем временем настоящие артиллерийские позиции находятся в другом районе - расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и реактивных систем «Град» методично поражают укрепленные позиции и пути снабжения противника вдоль берегов реки Оскол. По данным корреспондента, разведка с воздуха выявляет новые цели ежедневно, а удары по ним наносятся как артиллерией, так и беспилотными системами «Молния».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#беспилотники #Запад #наш эксклюзив #гараж #Военные хитрости
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 