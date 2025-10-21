Бойцы группировки «Запад» сбили дрон ВСУ благодаря хитрости с гаражом

Российские военнослужащие использовали ложную цель, чтобы привлечь беспилотник ВСУ, рассказал корреспондент Михаил Аброськин. На одном из участков боевых действий бойцы группировки войск «Запад» применили нестандартную тактику - имитацию гаража и тепловой «печи», чтобы выманить дрон противника.

Артиллерийские расчеты 275-го самоходного артиллерийского полка Кантемировской дивизии продолжают выполнять задачи. Расчеты РСЗО «Град» наносят удары по укреплениям и пунктам управления беспилотниками, от которых, по словам бойцов, напрямую зависит активность дронов противника.

«Когда приходят координаты, мы быстро отрабатываем. После ударов заметно, что их коптеры летают реже. Это чувствуется», - рассказал командир расчета с позывным Созон.

Как отметил Аброськин, погода была на стороне артиллеристов - низкое серое небо и туман с утра мешали разведывательным дронам противника засечь позиции российских орудий. Дроны ВСУ, включая крупные коптеры и FPV-камикадзе, остаются одной из главных угроз для артиллерийских подразделений. Однако, по словам бойцов, их активность снижается.

«Вот такая "птица" прилетела. Зашла с запада, хотела сбросить мины. Повелись на муляж, а мы успели снять ее с неба», - пояснила военнослужащий с позывным Рыжий.

Тем временем настоящие артиллерийские позиции находятся в другом районе - расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и реактивных систем «Град» методично поражают укрепленные позиции и пути снабжения противника вдоль берегов реки Оскол. По данным корреспондента, разведка с воздуха выявляет новые цели ежедневно, а удары по ним наносятся как артиллерией, так и беспилотными системами «Молния».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.