МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Японии впервые в истории премьер-министром стала женщина

Санаэ Такаити стала 104-м по счету премьером Японии.
Глеб Владовский 2025-10-21 10:55:46
© Фото: Yoshio Tsunoda AFLO Globallookpress

Главу Либерально-демократической партии Санаэ Такаити избрали на пост премьер-министра страны. Так она стала первой в истории страны женщиной, занявшей эту должность.

Уточняется, что за нее проголосовали 237 депутатов из 465 (для победы нужно минимум 233 голоса - Прим. ред.). В то время как ее основной оппонент - лидер Конституционно-демократической партии Есихико Нода, получил 149 голосов.

Такаити придерживается западных взглядов касательно конфликта на Украине. Кроме того, она считает необходимым продолжать санкционную политику в отношении России. Это стало одной из причин, по которой ей запретили въезд на территорию РФ.

Ранее сообщалось, что занимавший пост премьера Японии Сигэру Исиба покинул свой пост вместе со всем кабинетом министров. На этой должности он проработал 386 дней.

#в стране и мире #Япония #женщина #премьер-министр #избрание
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 