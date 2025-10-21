В Японии впервые в истории премьер-министром стала женщина

Главу Либерально-демократической партии Санаэ Такаити избрали на пост премьер-министра страны. Так она стала первой в истории страны женщиной, занявшей эту должность.

Уточняется, что за нее проголосовали 237 депутатов из 465 (для победы нужно минимум 233 голоса - Прим. ред.). В то время как ее основной оппонент - лидер Конституционно-демократической партии Есихико Нода, получил 149 голосов.

Такаити придерживается западных взглядов касательно конфликта на Украине. Кроме того, она считает необходимым продолжать санкционную политику в отношении России. Это стало одной из причин, по которой ей запретили въезд на территорию РФ.

Ранее сообщалось, что занимавший пост премьера Японии Сигэру Исиба покинул свой пост вместе со всем кабинетом министров. На этой должности он проработал 386 дней.