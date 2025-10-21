МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Саркози прибыл к месту своего тюремного заключения

Экс-президент Франции Саркози будет отбывать срок в камере-одиночке тюрьмы Санте.
Глеб Владовский 2025-10-21 11:30:40
© Фото: Michtof, Keystone Press Agency, Globallookpress

Бывший президент Франции Николя Саркози прибыл к месту, где он будет отбывать срок. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на местные СМИ.

«Николя Саркози прибыл в тюрьму Санте в 14-м округе Парижа. Один из двух его адвокатов, Кристоф Энгрэн, находится вместе с ним в машине», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор Саркози в виде пяти лет лишения свободы. Его обвинили в использовании ливийских средств для финансирования своей предвыборной кампании 2007 года. По данным телеканала BFMTV, бывший глава государства будет отбывать срок в камере-одиночке.

Напомним, Саркози назвал исторической ошибкой заявления о вражде с Россией. Он отметил, что на данный момент Москва играет большую роль на международной арене, чем Европа.

