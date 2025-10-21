МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Приволье обнаружили сеть подземных ходов, использовавшихся ВСУ

В освобожденном Приволье бойцы группировки «Восток» наткнулись на целую подземную систему, созданную, по предварительным данным, с привлечением местных жителей.
Александр Тарасенко 2025-10-21 11:27:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент Александр Тарасенко сообщил из зоны проведения специальной военной операции, что в ходе зачистки населенного пункта Приволье бойцы группировки войск «Восток» обнаружили разветвленную систему подземных тоннелей, соединяющих подвалы жилых домов. По словам военнослужащих, укрытия использовались противником для перемещения и ведения боевых действий.

В ходе освобождения Приволья, расположенного на границе Запорожской и Днепропетровской областей, военнослужащие 37-й мотострелковой бригады группировки «Восток» при поддержке беспилотников наносили удары по укреплениям противника. По данным корреспондента, применялись дроны, оснащенные термобарическими снарядами, предназначенными для поражения укрытий и подземных сооружений. Один из бойцов с позывным Спартак рассказал, что с помощью беспилотника удалось уничтожить огневую точку ВСУ.

«По разведданным, в блиндаже находился пулеметный расчет. После попадания крышку укрытия просто сорвало, и наши штурмовые группы смогли продвинуться вперед», -  говорит Спартак.

Штурмовые подразделения форсировали реку Янчур, используя подручные средства - самодельные плоты и надувные баллоны. По словам бойцов, переход проходил рано утром, когда активность вражеских дронов минимальна. После этого началась зачистка жилых домов, в подвалах которых украинские формирования оборудовали укрытия и минные заграждения.

Как сообщил военнослужащий с позывным Катана, в одном из подвалов обнаружили подземные ходы, ведущие от дома к дому.

«Растяжку сняли - один кошкой ее отдернул. Крышка подвала взлетела, гранаты также кидаем. В пределах пяти человек было, мы их убрали. А там катакомбы были уже нарыты», - рассказал Катана.

Другой участник операции отметил, что сеть подземных ходов, вероятно, была построена с привлечением местных жителей.

«Разветвленная система кем была оборудована? Мирным населением. Путем принуждения, под оружием, угрозами пыток, убийства. Об этом нам рассказывал мирняк, который мы выводили оттуда. Противник, отходя с позиций, прикрывался мирным населением, тем самым вынуждая нас менять тактику ведения боевых действий», - рассказал боец с позывным Файер.

Приволье было освобождено через три дня после взятия Алексеевки. Продвижение российских подразделений в этом районе создает условия для дальнейших действий в направлении Покровского - крупного логистического узла в Днепропетровской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВСУ #наш эксклюзив #СВО #Приволье
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 