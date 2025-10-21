Корреспондент Александр Тарасенко сообщил из зоны проведения специальной военной операции, что в ходе зачистки населенного пункта Приволье бойцы группировки войск «Восток» обнаружили разветвленную систему подземных тоннелей, соединяющих подвалы жилых домов. По словам военнослужащих, укрытия использовались противником для перемещения и ведения боевых действий.

В ходе освобождения Приволья, расположенного на границе Запорожской и Днепропетровской областей, военнослужащие 37-й мотострелковой бригады группировки «Восток» при поддержке беспилотников наносили удары по укреплениям противника. По данным корреспондента, применялись дроны, оснащенные термобарическими снарядами, предназначенными для поражения укрытий и подземных сооружений. Один из бойцов с позывным Спартак рассказал, что с помощью беспилотника удалось уничтожить огневую точку ВСУ.

«По разведданным, в блиндаже находился пулеметный расчет. После попадания крышку укрытия просто сорвало, и наши штурмовые группы смогли продвинуться вперед», - говорит Спартак.

Штурмовые подразделения форсировали реку Янчур, используя подручные средства - самодельные плоты и надувные баллоны. По словам бойцов, переход проходил рано утром, когда активность вражеских дронов минимальна. После этого началась зачистка жилых домов, в подвалах которых украинские формирования оборудовали укрытия и минные заграждения.

Как сообщил военнослужащий с позывным Катана, в одном из подвалов обнаружили подземные ходы, ведущие от дома к дому.

«Растяжку сняли - один кошкой ее отдернул. Крышка подвала взлетела, гранаты также кидаем. В пределах пяти человек было, мы их убрали. А там катакомбы были уже нарыты», - рассказал Катана.

Другой участник операции отметил, что сеть подземных ходов, вероятно, была построена с привлечением местных жителей.

«Разветвленная система кем была оборудована? Мирным населением. Путем принуждения, под оружием, угрозами пыток, убийства. Об этом нам рассказывал мирняк, который мы выводили оттуда. Противник, отходя с позиций, прикрывался мирным населением, тем самым вынуждая нас менять тактику ведения боевых действий», - рассказал боец с позывным Файер.

Приволье было освобождено через три дня после взятия Алексеевки. Продвижение российских подразделений в этом районе создает условия для дальнейших действий в направлении Покровского - крупного логистического узла в Днепропетровской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.