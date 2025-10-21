Командир «Малки» рассказал, как пушка «складывает дома» у Красноармейска

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение киевским формированиям возле семи населенных пунктов в ДНР, в том числе рядом с Красноармейском. Пути снабжения украинских боевиков в этот город держат под огневым контролем расчеты самоходной пушки большой мощности «Малка». Это орудие способно наносить точные удары по вражеской технике.

Вес каждого снаряда больше центнера. Артиллеристы используют специальные носилки. Дальше срабатывает автомат заряжания. Порох загружается мешками. Два - это полный заряд. Дальность стрельбы до 40 километров.

Артиллеристы рассказывают, пороховыми газами однажды случайно сбили вражеский FPV-дрон. На раз ломаются крепления экшен-камер.

«После прилета такого снаряда даже танк переворачивает. Мощь сильная, даже боюсь представить что рядом происходит», - так отозвался о «Малке» старший наводчик Ян Чудояков.

Возимый боекомплект самоходки - восемь снарядов. Но здесь боеприпасы держат отдельно, так безопасней. На огневую «Малка» выдвигается налегке. Если так можно сказать про 45-тонную махину.

Орудие выставляется в северо-западном направлении. Артиллеристы держат под огневым контролем пути снабжения украинских формирований в красноармейско-мирноградской агломерации.

Цель - пехота противника в укрытии. По данным разведки, украинские формирования накапливают силы в здании заброшенной фермы, надеясь на бетонные перекрытия. Снаряд калибра 203 миллиметра стирает в пыль укрытие и планы боевиков. Картину разгрома завершает второй после небольшой корректировки.

«В данный момент работаем по западным окраинам Красноармейска - как по укреплениям, по зданиям, так и по живой силе. К примеру, если здания, то бьем замедленным. Снаряд проламывает 2-3 этажа и взрывается. И складывает иногда дома», - рассказал командир орудия Артур Осипов.

Артиллеристы 120-й бригады группировки войск «Центр» работают на дальность от 25 до 40 километров, перекрывая горловину котла - одного из крупнейших за время проведения спецоперации, в котором сейчас украинские формирования, не давая подвозить резервы и боеприпасы по единственной оставшейся у боевиков дороге Е50 в сторону Павлограда. В умелых руках «Малка» превращается в 13-метровую снайперскую винтовку. Способна наносить точечные удары по вражеским орудиям и бронетехнике.

Враг старается окончательно не потерять контроль над путями снабжения. И пока еще огрызается.

«Тут противник работает FPV-дронами, и, бывает, ракеты прилетают, Himars. Но, слава богу, пока все хорошо. Был подвоз боеприпасов начали разгружать, прилетели два FPV. Успешно обе поразили», - продолжил Осипов.

Уничтожив цель расчет, моментально сворачивается. Мобильность самоходки позволяет быстро менять позиции. Уникальные характеристики «Малки» востребованы в условиях современных боевых действий. Орудие по прежнему остается одним из самых грозных, дальнобойных аргументов.