МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФСБ предотвратила теракт в административном здании на Ставрополье

Задержанный добровольно вышел на связь с террористической группировкой.
Глеб Владовский 2025-10-20 10:33:17
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

В городе Георгиевск Ставропольского края сотрудники правоохранительных органов задержали россиянина, планировавшего устроить теракт в населенном пункте. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Местный житель, придерживаясь радикальных взглядов, добровольно... вступил в ряды запрещенной на территории РФ террористической организации... По заданию куратора злоумышленник провел разведку места возможного совершения террористического акта», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что задержанный планировал устроить теракт, предположительно, в здании администрации Георгиевского муниципального округа. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме подозреваемого компоненты для изготовления взрывчатки.

Подозреваемого заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Подготовка к теракту». Фигуранту грозит до 20 лет тюрьмы.

#Теракт #ставропольский край #Задержание #ЦОС ФСБ России #Георгиевск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 