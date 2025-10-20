ФСБ предотвратила теракт в административном здании на Ставрополье

В городе Георгиевск Ставропольского края сотрудники правоохранительных органов задержали россиянина, планировавшего устроить теракт в населенном пункте. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Местный житель, придерживаясь радикальных взглядов, добровольно... вступил в ряды запрещенной на территории РФ террористической организации... По заданию куратора злоумышленник провел разведку места возможного совершения террористического акта», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что задержанный планировал устроить теракт, предположительно, в здании администрации Георгиевского муниципального округа. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме подозреваемого компоненты для изготовления взрывчатки.

Подозреваемого заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Подготовка к теракту». Фигуранту грозит до 20 лет тюрьмы.